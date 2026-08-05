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Зелиньски из «Интера»: мечта — выиграть ЛЧ. Сделаем всё, чтобы это произошло в этом сезоне

Зелиньски из «Интера»: мечта — выиграть ЛЧ. Сделаем всё, чтобы это произошло в этом сезоне
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Полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски поделился ожиданиями от выступления миланского клуба в следующем сезоне.

– Чего вы ожидаете от «Интера»?
– Мечта — выиграть Лигу чемпионов. Мы сделаем всё возможное, чтобы это произошло уже в этом сезоне. Но мы ничего не упускаем из виду в Италии, — приводит слова Зелиньского La Gazzetta dello Sport.

По итогам сезона-2025/2026 «нерадзурри» выиграли Серию А и Кубок Италии. В чемпионате отрыв от занявшего второе место «Наполи» составил 11 очков. При этом подопечные Кристиана Киву вылетели на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов, уступив норвежскому «Будё-Глимт» по сумме двух матчей со счётом 2:5.

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