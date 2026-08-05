Фелипе Аугусто рассказал, как Фатих Текке повлиял на его переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто рассказал, как экс-футболист сине-бело-голубых Фатих Текке повлиял на его переход из «Трабзонспора» в клуб из Санкт-Петербурга.

— Вы знали, что ваш тренер в «Трабзонспоре» Фатих Текке играл за «Зенит», побеждал в чемпионате России и Кубке УЕФА?

— Да. Когда мой переход только обсуждался, он позвонил мне и сказал: «Знаешь, я там уже выигрывал трофеи». Рассказал о клубе, городе, атмосфере и очень тепло отзывался о Санкт-Петербурге. После этого мне стало ещё интереснее приехать сюда.

— Насколько сильно Текке повлиял на ваше развитие как нападающего?

— Очень сильно. Он сам был выдающимся форвардом, поэтому мог объяснить множество нюансов: как выбирать позицию, чувствовать момент, правильно открываться и завершать атаки. Несмотря на то что он ниже меня ростом, за карьеру забил огромное количество голов. Его советы очень помогли мне вырасти как нападающему, — приводит слова Аугусто официальный сайт клуба.

Текке выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист провёл 91 матч во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и сделал восемь результативных передач. В составе «Зенита» Текке выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» объявил о трансфере Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» 29 июня. Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.