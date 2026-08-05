Джанфранко Дзола возглавит проект по развитию молодёжного футбола в Италии — Романо

Итальянская футбольная федерация назначит Джанфранко Дзолу координатором проекта по развитию молодёжного футбола, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Бывший игрок «Челси» и сборной Италии будет работать совместно с техническим координатором Маурицио Висиди. Их задача — создать единую систему развития молодых итальянских талантов. Назначение Дзолы — часть масштабной перестройки итальянского футбола. В её рамках Роберто Манчини вернулся на пост главного тренера национальной команды, а Клаудио Раньери занял должность технического директора федерации.

Президент федерации Джованни Малаго подчеркнул, что Дзола обладает харизмой, профессионализмом и многолетним опытом работы с молодыми игроками. Сам Дзола заявил о готовности приступить к новым обязанностям. При этом он сохранит пост первого вице‑президента Серии С. Ранее в честь Дзолы была названа реформа, призванная стимулировать клубы третьего дивизиона активнее инвестировать в молодёжные академии.