Карседо объяснил выбор состава на матч «Спартак» — «Оренбург» и ушёл от вопроса про Даку

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил выбор состава на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» и ушёл от ответа на вопрос про нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Ранее СМИ сообщали, что Даку близок к переходу в состав красно-белых.

— У нас очень сильная команда, мы действующие победители этого турнира, поэтому мы серьёзно относимся и выставляем лучшую команду на сегодняшний матч.

— Чего ждёте от игроков, которые получали не так много игрового времени?

— У них огромное желание показать себя. У них есть качества, и они готовы продемонстрировать это. Сейчас всё в их руках.

— Самый главный вопрос: где Даку?

— Весь фокус на игре.

— Вы его видели?

— Фокус на игре, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».