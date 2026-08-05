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Карседо объяснил выбор состава на матч «Спартак» — «Оренбург» и ушёл от вопроса про Даку

Карседо объяснил выбор состава на матч «Спартак» — «Оренбург» и ушёл от вопроса про Даку
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил выбор состава на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» и ушёл от ответа на вопрос про нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Ранее СМИ сообщали, что Даку близок к переходу в состав красно-белых.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'    

— У нас очень сильная команда, мы действующие победители этого турнира, поэтому мы серьёзно относимся и выставляем лучшую команду на сегодняшний матч.

— Чего ждёте от игроков, которые получали не так много игрового времени?
— У них огромное желание показать себя. У них есть качества, и они готовы продемонстрировать это. Сейчас всё в их руках.

— Самый главный вопрос: где Даку?
— Весь фокус на игре.

— Вы его видели?
— Фокус на игре, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

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