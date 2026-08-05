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Тренер «Оренбурга» Ахметзянов высказался перед матчем со «Спартаком» в Кубке России

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов высказался перед матчем со «Спартаком» в Кубке России
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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Игра пройдёт сегодня, 5 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'    

— Это точно не репетиция матчей чемпионата. Понятно, что вышли ребята, которые не играли в старте. Но это не означает, что мы приехали, чтобы порепетировать.

— Какое состояние Томпсона?
— Мне сложно сказать. Я его не видел, признаюсь честно. Пока не разговаривал, и в моих мыслях его нет.

— Пока игроком основного состава вы его не видите?
— Пока как игрока команды вообще не вижу его, — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).

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