«Пройти как можно дальше». Тренер «Факела» Василенко — о задачах клуба в Кубке России

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко сообщил о задачах команды на Фонбет Кубок России. Встреча 1-го тура группы В пройдёт в Воронеже и начнётся в 18:30 мск.

— Несмотря на характер, который команда проявила в Краснодаре, старт в РПЛ получился не самым удачным. С каким настроем «Факел» подходит к Кубку?

— С хорошим настроем. В плане результата, да, он может быть не совсем удачный, но в плане каких‑то положительных вещей, прогресса и действий мы находим позитивные моменты. Поэтому с хорошим настроем подходим к Кубку.

— А задачи какие ставит команда в Кубке?

— Пройти как можно дальше.

— Насколько сильно «Факел» будет менять подход к игре в Кубке?

— Мы до этого в чемпионате меняли схемы, и здесь то же самое будет. У нас своя задача — мы занимаемся строительством команды. Поэтому мы будем продолжать строить команду и нарабатывать опыт. Трансформация схемы носит как стратегический характер, так и для развития игроков, — сказал Василенко в эфире «Матч ТВ».