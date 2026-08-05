Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто назвал своё прозвище и объяснил причину появления

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто рассказал о своём прозвище и объяснил причину его появления.

— Как вас называют в команде? Есть какое-то прозвище?

— Обычно все зовут меня просто Фелипе. Но друзья, которые знают меня ещё со времён «Коринтианса», называют Желадо — Ледышка или Айсмен.

— Когда оно появилось?

— Ещё в академии, лет в 13-14. Тогда я был очень худым, высоким и коротко стригся. Ребята говорили, что я похож на Фрозона из мультфильма «Суперсемейка», которого в Бразилии зовут Желадо. Сначала я спорил, но потом признал, что сходство действительно было, — приводит слова Аугусто официальный сайт клуба.

«Зенит» объявил о трансфере Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» 29 июня. Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.