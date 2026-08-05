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«Ты можешь стать богом в «Арсенале». Морган призвал Винисиуса присоединиться к «канонирам»

«Ты можешь стать богом в «Арсенале». Морган призвал Винисиуса присоединиться к «канонирам»
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Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган призвал вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора перейти в лондонский клуб.

«Давай же, Вини, ты можешь стать богом в «Арсенале», — написал Морган в соцсети.

Ранее стало известно, что «Реал» будет готов выслушать предложения о приобретении Винисиуса Жуниора за сумму от € 150 млн, а лондонский «Арсенал» обозначил игрока в качестве своей приоритетной трансферной цели этим летом.

Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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