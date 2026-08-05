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Фанаты «Спартака» вывесили баннер на матч с «Оренбургом», посвящённый разбитому кубку

Фанаты «Спартака» вывесили баннер на матч с «Оренбургом», посвящённый разбитому кубку
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Фанаты «Спартака» вывесили баннер перед матчем 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встречаются с «Оренбургом». Баннер посвящён выигранному трофею в сезоне-2025/2026, который разбился после вручения. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Счёт в матче — 0:0.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'    

Фото: Кадр из трансляции

Помимо «Спартака» и «Оренбурга», в группе А также выступают московская «Родина» и казанский «Рубин».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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