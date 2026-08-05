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Краснодар — Ахмат: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона 2026/2027

«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона-2026/2027
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Сегодня, 5 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Тормена, Вахания, Оздоев, Ленини, Уткин, Кристиан, Пальцев, Мукаилов.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Келиано, Исмаэл, Щетинин, Садулаев, Кенжебек, Максути.

«Ахмат» и «Краснодар» начинают свой путь в Кубке России с группы B, где также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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