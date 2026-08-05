Мирлинд Даку посетил матч «Спартак» — «Оренбург» в Кубке России

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку присутствует на матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, счёт в матче — 2:0 в пользу красно-белых.

Ранее СМИ сообщали, что албанский форвард близок к переходу в московский «Спартак».

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.