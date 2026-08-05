«Фламенго» сделал улучшенное предложение «Зениту» по Луису Энрике — ESPN

Бразильский «Фламенго» сделал улучшенное предложение «Зениту» по трансферу нападающего Луиса Энрике. Южноамериканский клуб предложил за переход форварда € 35 млн, сообщает ESPN.

Целью руководства «Фламенго» является усиление атаки, а Луис Энрике рассматривается в качестве приоритетного варианта. Первоначальное предложение бразильского клуба составляло € 20 млн.

Клуб из Рио-де-Жанейро планирует производить выплаты по трансферу нападающего несколькими траншами.

Бразилец выступает за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.