Раскрыта сумма трансфера Яна Диоманде в «Реал»

Трансфер вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде в «Реал» практически завершён — осталось уладить формальности. По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, гарантированная сумма перехода ивуарийского игрока из «РБ Лейпциг» составит € 125 млн. С учётом реально достижимых бонусов выплата увеличится до € 135 млн, а при выполнении особо сложных условий — до € 140 млн.

Стороны находятся на финальной стадии согласования: после урегулирования оставшихся вопросов будет выпущено официальное заявление. При этом часть средств от сделки получит и «Леганес» — клуб, за который Диоманде выступал ранее.

Диоманде защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года.