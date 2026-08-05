Андрей Егорычев: Екатеринбург и болельщики заслуживают, чтобы «Урал» играл в РПЛ

Бывший футболист «Урала» Андрей Егорычев считает, что екатеринбургский клуб заслуживает участия в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Трудно сказать, почему «Урал» до сих пор не может выйти в РПЛ. Просто желаю клубу, чтобы у него всё было хорошо и он вернулся. Екатеринбург, прекрасный стадион, и болельщики заслуживают, чтобы команда играла в Премьер-Лиге», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Урал» вылетел из высшего дивизиона чемпионата России по итогам сезона-2023/2024. На старте нынешнего сезона команда Сергея Юрана набрала семь очков в четырёх встречах Первой лиги и занимает пятое место в турнирной таблице.