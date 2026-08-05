Глушенков из «Зенита» признан лучшим игроком 2-го тура РПЛ по версии болельщиков

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков стал лучшим футболистом 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по версии болельщиков, сообщает пресс-служба лиги. В матче с «Оренбургом», который состоялся на выезде, команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счётом 3:0. Глушенков оформил хет-трик.

В голосовании в телеграм-канале РПЛ за Глушенкова проголосовали 35% респондентов. Второе место в опросе занял полузащитник «Спартака» Наиль Умяров с результатом 25%. Замкнул тройку лучших хавбек ЦСКА Матия Попович, который получил 18% голосов.

В следующем туре «Зенит» 9 августа проведёт матч с «Родиной».