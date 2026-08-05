Глушенков из «Зенита» признан лучшим игроком 2-го тура РПЛ по версии болельщиков
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков стал лучшим футболистом 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по версии болельщиков, сообщает пресс-служба лиги. В матче с «Оренбургом», который состоялся на выезде, команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счётом 3:0. Глушенков оформил хет-трик.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6' 0:2 Глушенков – 59' 0:3 Глушенков – 66'
В голосовании в телеграм-канале РПЛ за Глушенкова проголосовали 35% респондентов. Второе место в опросе занял полузащитник «Спартака» Наиль Умяров с результатом 25%. Замкнул тройку лучших хавбек ЦСКА Матия Попович, который получил 18% голосов.
В следующем туре «Зенит» 9 августа проведёт матч с «Родиной».
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