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Зенит — Балтика: стартовые составы команд на матч Кубка России 2026/2027, 5 августа 2026

«Зенит» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона-2026/2027
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Сегодня, 5 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Москвичёв, Сантос, Алип, Андраде, Вега, Караваев, Дркушич, Ерохин, Энрике, Кондаков, Аугусто.

«Балтика»: Любаков, Кирш, Шильцов, Илья Петров, Муфи, Муйоколо, Беликов, Никитин, Поспелов, Рядно, Чивич.

«Балтика» и «Зенит» начинают свой путь в Кубке России с группы C, где также выступают самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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