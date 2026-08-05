«Зенит» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона-2026/2027

Сегодня, 5 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Москвичёв, Сантос, Алип, Андраде, Вега, Караваев, Дркушич, Ерохин, Энрике, Кондаков, Аугусто.

«Балтика»: Любаков, Кирш, Шильцов, Илья Петров, Муфи, Муйоколо, Беликов, Никитин, Поспелов, Рядно, Чивич.

«Балтика» и «Зенит» начинают свой путь в Кубке России с группы C, где также выступают самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).