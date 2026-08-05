«Спартак» — «Оренбург»: Угальде оформил дубль на 52-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Матвей Заика из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 3:0 в пользу «Спартака».

Манфред Угальде оформил дубль на 52-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил вингер хозяев Пабло Солари на 26-й минуте. Форвард «Спартака» Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых на 33-й минуте. Угальде реализовал пенальти, назначенный за фол на Солари.

Помимо «Спартака» и «Оренбурга», в группе А также выступают московская «Родина» и казанский «Рубин».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).