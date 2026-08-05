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Фото: Карпин, Кахигао и Даку вместе смотрят матч «Спартака» с «Оренбургом» в КР

Фото: Карпин, Кахигао и Даку вместе смотрят матч «Спартака» с «Оренбургом» в КР
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин, спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао и форвард Мирлинд Даку, которого связывают с переходом в состав красно-белых, вместе смотрят матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором московский клуб встречается с «Оренбургом». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Счёт в матче — 3:0 в пользу «Спартака».

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

Фото: Телеграм-канал Фонбет Кубка России

Помимо «Спартака» и «Оренбурга», в группе А также выступают московская «Родина» и казанский «Рубин».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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