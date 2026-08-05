Фото: Карпин, Кахигао и Даку вместе смотрят матч «Спартака» с «Оренбургом» в КР

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао и форвард Мирлинд Даку, которого связывают с переходом в состав красно-белых, вместе смотрят матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором московский клуб встречается с «Оренбургом». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Счёт в матче — 3:0 в пользу «Спартака».

Фото: Телеграм-канал Фонбет Кубка России

Помимо «Спартака» и «Оренбурга», в группе А также выступают московская «Родина» и казанский «Рубин».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).