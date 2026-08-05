«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче группового этапа Кубка России, у Угальде — дубль

Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты «Спартака».

Первый мяч в матче забил вингер хозяев Пабло Солари на 26-й минуте. Форвард «Спартака» Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых на 33-й минуте. Угальде реализовал пенальти, назначенный за фол на Солари. На 52-й минуте Манфред Угальде оформил дубль. Полузащитник красно-белых Наиль Умяров забил на 78-й минуте, а футболист «Оренбурга» Ренат Голыбин отыграл один мяч на 80-й минуте. Форвард «Спартака» Павел Полех забил свой дебютный гол за команду на 84-й минуте, установив окончательный счёт — 5:1.

Помимо «Спартака» и «Оренбурга» в группе А, также выступают московская «Родина» и казанский «Рубин».

После первого тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своём активе набранных очков.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).