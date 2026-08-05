Гильерме: Агкацев может повторить путь Сафонова из «Краснодара»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказал мнение о вратаре «Краснодара» Станиславе Агкацеве. Гильерме считает, что у Агкацева есть все шансы повторить карьерный путь Матвея Сафонова, который также является воспитанником академии «Краснодара». Сафонов, выступавший за клуб, в 2024 году подписал контракт с «ПСЖ».

— Если сравнивать Матвея Сафонова, когда он играл в «Краснодаре», и Агкацева сейчас. У кого потенциал выше? Станислав может повторить путь Матвея?

— Стиль игры у них почти похож. Школа одна и та же — краснодарская. Потенциал у Агкацева, конечно, есть, и повторить путь Сафонова, почему бы и нет?

— На ваш взгляд, чья вратарская школа сейчас самая сильная в России?

— Если говорить по результатам в последнее время, то, естественно, это «Краснодар». У ЦСКА в целом Тороп играет, у «Спартака» Максименко, который давно уже играет. Но у краснодарского клуба раньше был Сафонов, сейчас уже Агкацев, и оба вратаря стабильные. Это говорит об уровне вратарской школы, — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».