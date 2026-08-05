Московское «Динамо» вырвало победу у «Факела» в матче Кубка России

Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграли воронежский «Факел» и московское «Динамо». Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Плиско из Ленинградской области. Победу в матче со счётом 1:0 праздновала команда гостей.

В конце встречи на 90+2-й минуте счёт открыл защитник «Факела» Игорь Юрганов, отправив мяч в ворота своей команды.

Помимо «Факела» и «Динамо» в группе B также выступают «Краснодар» и «Ахмат».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).