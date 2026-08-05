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Мусаев рассказал о состоянии нападающих «Краснодара» перед матчем с «Ахматом»

Мусаев рассказал о состоянии нападающих «Краснодара» перед матчем с «Ахматом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о физическом состоянии нападающих команды перед матчем 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом». В основном составе на игру выйдет Казбек Мукаилов.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Кордоба чувствует себя хорошо. Но нужно ещё время. Реабилитация с нашими специалистами только началась. Ещё потребуется контрольное МРТ. Не хотел бы никого обнадёживать, давайте подождём недельку.

— Мукаилов включен в стартовый состав. Как его состояние?
— Он две недели работает в общей группе. Думаю, он готов. Не готов играть больше тайма, но 45 минут должен выдержать, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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