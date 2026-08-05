Мусаев рассказал о состоянии нападающих «Краснодара» перед матчем с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о физическом состоянии нападающих команды перед матчем 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом». В основном составе на игру выйдет Казбек Мукаилов.

— Кордоба чувствует себя хорошо. Но нужно ещё время. Реабилитация с нашими специалистами только началась. Ещё потребуется контрольное МРТ. Не хотел бы никого обнадёживать, давайте подождём недельку.

— Мукаилов включен в стартовый состав. Как его состояние?

— Он две недели работает в общей группе. Думаю, он готов. Не готов играть больше тайма, но 45 минут должен выдержать, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».