«Краснодар» — «Ахмат»: назначенный пенальти в ворота «быков» был отменён на седьмой минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Ахматом». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 0:0.

Назначенный пенальти в ворота «быков» на седьмой минуте был отменён после помощи VAR.

«Ахмат» и «Краснодар» начинают свой путь в Кубке России с группы B, где также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).