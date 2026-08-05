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Сергей Семак высказался о стартовом составе «Зенита» на матч с «Балтикой» в Кубке России

Сергей Семак высказался о стартовом составе «Зенита» на матч с «Балтикой» в Кубке России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о стартовом составе своей команды на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Игра пройдёт сегодня, 5 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

— Сегодня в стартовом составе и Луис Энрике, и Дуглас Сантос. Насколько бразильцы уже восстановились после чемпионата мира и отпуска?
— Они уже принимают участие в матчах чемпионата. По‑разному. Дуглас сейчас лучше смотрится функционально. Луису Энрике нужно прибавлять, поэтому они сегодня играют, чтобы потихоньку набирать форму, свои оптимальные кондиции. То же самое и с Филипе Аугусто, которому нужно играть больше и потихоньку прибавлять. Все вышедшие сегодня в той или иной степени, по тем или иным причинам: кому‑то нужна поддержка игровой практики, кто‑то много играл на сборах, а кто‑то, как наши легионеры, не получил достаточной игровой практики. Поэтому будут набирать форму через официальные игры, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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