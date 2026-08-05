Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака»

Форвард московского «Спартака» Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории красно-белых. Это случилось в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» разгромил «Оренбург». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты «Спартака».

Форвард забил свой дебютный гол за команду на 84-й минуте, установив окончательный счёт.

Полех забил в возрасте 16 лет, восьми месяцев и трёх дней. По этому показателю Полех опередил бывшего футболиста красно-белых Жано Ананидзе, который забивал в возрасте 16 лет, девяти месяцев и пяти дней.

После первого тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своём активе набранных очков.