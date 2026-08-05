15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака»

Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака»
Комментарии

Форвард московского «Спартака» Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории красно-белых. Это случилось в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» разгромил «Оренбург». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты «Спартака».

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

Форвард забил свой дебютный гол за команду на 84-й минуте, установив окончательный счёт.

Полех забил в возрасте 16 лет, восьми месяцев и трёх дней. По этому показателю Полех опередил бывшего футболиста красно-белых Жано Ананидзе, который забивал в возрасте 16 лет, девяти месяцев и пяти дней.

После первого тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своём активе набранных очков.

Материалы по теме
«Спартак» — «Оренбург»: Полех забил свой дебютный гол за красно-белых на 84-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android