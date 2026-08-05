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«Нужно проявить лучшие качества». Черчесов — о старте «Ахмата» в Кубке России

«Нужно проявить лучшие качества». Черчесов — о старте «Ахмата» в Кубке России
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Игра пройдёт сегодня, 5 августа. Начало встречи — в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Добрались в Краснодар на самолёте чартерным рейсом. Встретили нас здесь хорошо. Мы должны сыграть с «Краснодаром» в тот футбол, который мы задумали. Нам нужно проявить все свои лучшие качества, чтобы хорошо стартовать в Кубке России.

У нас сложный календарь в этом месяце – пять игр подряд идут. Нам нужно правильно распределить силы, чтобы во всех матчах команда была свежей. Мы будем чередовать системы и схемы игры в отдельных играх.

Отсутствие Кордобы в составе «Краснодара»? Мы знаем, что это лучший игрок их команды. Настроение у нас и без этой новости было хорошее. Мы готовились к составу «Краснодара», который сейчас видим», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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