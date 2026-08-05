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Зенит — Балтика: Кевин Андраде открыл счёт на третьей минуте в матче Кубка России 2026/2027

«Зенит» — «Балтика»: Кевин Андраде открыл счёт на третьей минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Зенит» и «Балтика». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Никита Новиков. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Кевин Андраде на третьей минуте.

Помимо «Балтики» и «Зенита», в группе C Кубка России также выступают самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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