«Зенит» — «Балтика»: Кевин Андраде открыл счёт на третьей минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Зенит» и «Балтика». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Никита Новиков. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Кевин Андраде на третьей минуте.

Помимо «Балтики» и «Зенита», в группе C Кубка России также выступают самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).