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Отец Павла Полеха поделился эмоциями от рекордного гола 16-летнего сына за «Спартак»

Отец Павла Полеха поделился эмоциями от рекордного гола 16-летнего сына за «Спартак»
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Владимир Полех, отец форварда московского «Спартака» Павла Полеха, поделился эмоциями после гола сына в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1). Нападающий стал самым молодым автором гола в истории красно-белых.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Сложно даже что-то сказать… Мне очень радостно за Павла, но пока даже сам не понял. Все звонят, все радуемся. Конечно, мы видим его прогресс в «Спартаке». Даже здесь, в Томске, Павла знают уже больше людей. Будем и дальше поддерживать сына и «Спартак»!» — сказал Владимир Полех в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полех забил в возрасте 16 лет, восьми месяцев и трёх дней. По этому показателю он опередил бывшего футболиста красно-белых Джано Ананидзе, который забивал в возрасте 16 лет, девяти месяцев и пяти дней.

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