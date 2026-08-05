Отец Павла Полеха поделился эмоциями от рекордного гола 16-летнего сына за «Спартак»

Владимир Полех, отец форварда московского «Спартака» Павла Полеха, поделился эмоциями после гола сына в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1). Нападающий стал самым молодым автором гола в истории красно-белых.

«Сложно даже что-то сказать… Мне очень радостно за Павла, но пока даже сам не понял. Все звонят, все радуемся. Конечно, мы видим его прогресс в «Спартаке». Даже здесь, в Томске, Павла знают уже больше людей. Будем и дальше поддерживать сына и «Спартак»!» — сказал Владимир Полех в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полех забил в возрасте 16 лет, восьми месяцев и трёх дней. По этому показателю он опередил бывшего футболиста красно-белых Джано Ананидзе, который забивал в возрасте 16 лет, девяти месяцев и пяти дней.