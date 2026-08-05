«Пусть этот как тост будет: давайте за тайминг правильный». Талалаев — об уходе Бориско

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о недовольстве уходом голкипера Максима Бориско из команды после старта сезона. В конце июля ЦСКА объявил о переходе 26-летнего вратаря, с которым было подписано соглашение по схеме «3+1».

«Вы просто не знаете меня, наверное, когда я эмоционален. Это была максимально осознанная реакция на то, когда совершился переход.

То, что Бориско уйдёт, я знал весной. Просто надо сделать всё вовремя. В футболе есть понятие такое — «тайминг». Пусть этот как тост будет: давайте за тайминг правильный», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 5 августа, «Балтика» играет с «Зенитом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.