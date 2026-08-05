«Реал» сделал Винисиусу улучшенное предложение по контракту — The Athletic

Мадридский «Реал» сделал вингеру команды Винисиусу Жуниору новое предложение по контракту, сообщает The Athletic.

На встрече генеральный директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат предложили стороне бразильца улучшенное соглашение, которое «отражает важность игрока для команды и проекта». При этом точные цифры не раскрываются, а переговоры продолжатся в ближайшие дни. Решение о продлении остаётся за футболистом.

Окружение Винисиуса считает, что переговоры прошли максимально позитивно.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется лондонский «Арсенал».

Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.