Карседо: «Спартак» — победитель Кубка России. Мы должны биться и повторить результат

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом» заявил о необходимости команды вновь завоевать трофей. Встреча 1-го тура группового этапа турнира завершилась победой красно-белых со счётом 5:1. В прошлом сезоне «Спартак» выиграл Кубок России сезона-2025/2026.

— Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Атмосфера была замечательной.

— Почему капитаном был Джику?

— Я принял это решение. У нас по три капитана среди россиян и иностранцев. Литвинов — российское сердце «Спартака», один из лучших ребят, с кем мне довелось поработать. Он понял моё решение.

— В России есть поговорка «затишье перед бурей». Вас такое затишье после успешного начала сезона не тревожит?

— В футболе всегда необходимо оставаться скромным, ногами на земле. Мы понимаем сложность сезона, как будет непросто. Перед матчем говорили с ребятами, что мы победители турнира и должны биться и повторить результат. Мы это понимаем и скромно идём дальше, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».