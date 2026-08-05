15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо: «Спартак» — победитель Кубка России. Мы должны биться и повторить результат

Карседо: «Спартак» — победитель Кубка России. Мы должны биться и повторить результат
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом» заявил о необходимости команды вновь завоевать трофей. Встреча 1-го тура группового этапа турнира завершилась победой красно-белых со счётом 5:1. В прошлом сезоне «Спартак» выиграл Кубок России сезона-2025/2026.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

— Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Атмосфера была замечательной.

— Почему капитаном был Джику?
— Я принял это решение. У нас по три капитана среди россиян и иностранцев. Литвинов — российское сердце «Спартака», один из лучших ребят, с кем мне довелось поработать. Он понял моё решение.

— В России есть поговорка «затишье перед бурей». Вас такое затишье после успешного начала сезона не тревожит?
— В футболе всегда необходимо оставаться скромным, ногами на земле. Мы понимаем сложность сезона, как будет непросто. Перед матчем говорили с ребятами, что мы победители турнира и должны биться и повторить результат. Мы это понимаем и скромно идём дальше, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».

Материалы по теме
Разгромище от «Спартака»! Дубль Угальде на глазах Даку и даже гол 16-летнего воспитанника!
Видео
Разгромище от «Спартака»! Дубль Угальде на глазах Даку и даже гол 16-летнего воспитанника!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android