«Ньюкасл» объявил о назначении Маттиаса Яйссле. Ранее он тренировал «Аль-Ахли»

«Ньюкасл» объявил о назначении Маттиаса Яйссле на пост главного тренера команды. С 2023 года 38-летний немецкий возглавлял саудовский «Аль-Ахли».

«Для меня большая честь стать главным тренером «Ньюкасл Юнайтед». Это один из крупнейших клубов европейского футбола, обладающий уникальной историей, самобытностью и преданной фанатской базой, и я рад лично ощутить эту страсть и связь с клубом.

Когда «Ньюкасл Юнайтед» приходит к вам, вы это замечаете. Амбиции клуба, видение будущего и открывающиеся возможности делают это место невероятно привлекательным. Я внимательно следил за развитием клуба в последние годы, и прогресс, которого он достиг, очевиден для всех. Я невероятно воодушевлён будущим. Я полностью и безоговорочно верю в этот проект, в амбиции и направление, в котором движется клуб. Есть чёткое видение, сильное руководство и исключительная основа для дальнейшего развития.

Мои команды были построены на сплочённости, упорном труде, интенсивности и стремлении к совершенствованию каждый день. Я привнесу полную самоотдачу, энергию и решимость отдать всё, что у меня есть, чтобы помочь клубу достичь своих целей. Я верю в огромный потенциал этой команды и всего футбольного клуба. Я рад работать с игроками, персоналом и руководством, чтобы помочь клубу двигаться вперёд. Я с нетерпением жду начала работы и воспользуюсь этой возможностью. Я отдам все свои силы и энергию, чтобы принести дальнейшие успехи «Ньюкаслу», — приводит слова Яйссле официальный сайт «Ньюкасла».