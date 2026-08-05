Новичок «Спартака» Парада прокомментировал крупную победу над «Оренбургом»

Новичок «Спартака» Виктор Парада прокомментировал крупную победу красно-белых над «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону.
«Матч получился хорошим с нашей стороны. Мы знали, что надо начать в Кубке с победы. Первый гол забить было трудно, но потом пошло.
Я только три недели назад приехал, вхожу в ритм, ещё не оптимально готов, но с каждым днём и матчем я становлюсь лучше», — передаёт слова Парады корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своём активе набранных очков.
- 5 августа 2026
-
21:18
-
21:15
-
21:11
-
20:58
-
20:52
-
20:46
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:28
-
20:24
-
20:24
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
19:58
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:39
-
19:30
-
19:20
-
19:14
-
19:09
-
19:08
-
18:59
-
18:49
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:14
-
18:11