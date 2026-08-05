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Новичок «Спартака» Парада прокомментировал крупную победу над «Оренбургом»

Новичок «Спартака» Парада прокомментировал крупную победу над «Оренбургом»
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Новичок «Спартака» Виктор Парада прокомментировал крупную победу красно-белых над «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Матч получился хорошим с нашей стороны. Мы знали, что надо начать в Кубке с победы. Первый гол забить было трудно, но потом пошло.

Я только три недели назад приехал, вхожу в ритм, ещё не оптимально готов, но с каждым днём и матчем я становлюсь лучше», — передаёт слова Парады корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своём активе набранных очков.

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