Новичок «Спартака» Парада прокомментировал крупную победу над «Оренбургом»

Новичок «Спартака» Виктор Парада прокомментировал крупную победу красно-белых над «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону.

«Матч получился хорошим с нашей стороны. Мы знали, что надо начать в Кубке с победы. Первый гол забить было трудно, но потом пошло.

Я только три недели назад приехал, вхожу в ритм, ещё не оптимально готов, но с каждым днём и матчем я становлюсь лучше», — передаёт слова Парады корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своём активе набранных очков.