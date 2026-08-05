Новичок «Спартака» Парада ответил, на кого из футболистов хотел бы равняться

Новичок «Спартака» защитник Виктор Парада после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1) ответил, на кого из футболистов хотел бы равняться.

— На кого из игроков хотел бы равняться?

— Назову Лапорта и Кукурелью, которые хорошо провели прошедший чемпионат мира, — передаёт слова Парады корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Парада выступал за «Алавес». Красно-белые объявили о переходе испанского футболиста 14 июля. Контракт с 24-летним игроком подписан на четыре года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.