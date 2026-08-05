Новичок «Спартака» Парада ответил, на кого из футболистов хотел бы равняться
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Новичок «Спартака» защитник Виктор Парада после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1) ответил, на кого из футболистов хотел бы равняться.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26' 2:0 Угальде – 33' 3:0 Угальде – 52' 4:0 Умяров – 78' 4:1 Голыбин – 81' 5:1 Полех – 84'
— На кого из игроков хотел бы равняться?
— Назову Лапорта и Кукурелью, которые хорошо провели прошедший чемпионат мира, — передаёт слова Парады корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ранее Парада выступал за «Алавес». Красно-белые объявили о переходе испанского футболиста 14 июля. Контракт с 24-летним игроком подписан на четыре года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
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