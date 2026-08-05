15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Спартака» Парада ответил, на кого из футболистов хотел бы равняться

Новичок «Спартака» Парада ответил, на кого из футболистов хотел бы равняться
Комментарии

Новичок «Спартака» защитник Виктор Парада после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1) ответил, на кого из футболистов хотел бы равняться.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

— На кого из игроков хотел бы равняться?
— Назову Лапорта и Кукурелью, которые хорошо провели прошедший чемпионат мира, — передаёт слова Парады корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Парада выступал за «Алавес». Красно-белые объявили о переходе испанского футболиста 14 июля. Контракт с 24-летним игроком подписан на четыре года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Разгромище от «Спартака»! Дубль Угальде на глазах Даку и даже гол 16-летнего воспитанника!
Видео
Разгромище от «Спартака»! Дубль Угальде на глазах Даку и даже гол 16-летнего воспитанника!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android