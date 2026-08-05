15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Спартака» Парада охарактеризовал себя

Новичок «Спартака» Парада охарактеризовал себя
Комментарии

Новичок московского «Спартака» Виктор Парада охарактеризовал себя.

«Не буду говорить, что я на 100% адаптировался. Но от партнёров по команде и тренеров только самые приятные впечатления. А если говорить обо мне, я скромный и сдержанный человек, таким меня воспитали родители», — передаёт слова Парады корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника из «Алавеса» 14 июля. С футболистом подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три результативные передачи.

Материалы по теме
Новичок «Спартака» Парада прокомментировал крупную победу над «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android