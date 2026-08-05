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Краснодар — Ахмат: хавбек «быков» Даниил Уткин открыл счет в матче на 66-й минуте в матче Кубка России сезона 2026/2027

«Краснодар» — «Ахмат»: хавбек «быков» Даниил Уткин открыл счёт в матче на 66-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Ахматом». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 4
Ахмат
Грозный
1:0 Уткин – 66'     1:1 Самородов – 90+3'    

Полузащитник «быков» Даниил Уткин открыл счёт в матче на 66-й минуте.

На седьмой минуте был назначен пенальти в ворота «Краснодара», но он был отменён после помощи VAR.

«Ахмат» и «Краснодар» начинают свой путь в Кубке России с группы B, где также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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