15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полех праздновал дебютный гол, Маркиньос указывал сыну. Фото разгрома «Оренбурга»

Полех праздновал дебютный гол, Маркиньос указывал сыну. Фото разгрома «Оренбурга»
Комментарии

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Оренбург». В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика. Победу в матче с разгромным счётом 5:1 праздновали футболисты «Спартака».

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Первый мяч в матче забил вингер хозяев Пабло Солари на 26-й минуте. Затем дважды отличился форвард красно-белых Манфред Угальде. На 78-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, а на 80-й минуте футболист «Оренбурга» Ренат Голыбин отыграл один мяч. Окончательный счёт в матче на 84-й минуте установил форвард «Спартака» Павел Полех, для которого этот гол стал дебютным за основную команду.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android