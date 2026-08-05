Полех праздновал дебютный гол, Маркиньос указывал сыну. Фото разгрома «Оренбурга»

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Оренбург». В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика. Победу в матче с разгромным счётом 5:1 праздновали футболисты «Спартака».

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Первый мяч в матче забил вингер хозяев Пабло Солари на 26-й минуте. Затем дважды отличился форвард красно-белых Манфред Угальде. На 78-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, а на 80-й минуте футболист «Оренбурга» Ренат Голыбин отыграл один мяч. Окончательный счёт в матче на 84-й минуте установил форвард «Спартака» Павел Полех, для которого этот гол стал дебютным за основную команду.