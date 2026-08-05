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Инфантино пообещал Марокко проведение финала ЧМ за поддержку своей кандидатуры — The Times

Инфантино пообещал Марокко проведение финала ЧМ за поддержку своей кандидатуры — The Times
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Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал, что Марокко примет финал чемпионата мира по футболу 2030 года, если получит от них поддержку для переизбрания на занимаемую должность, сообщает The Times.

Матч планируется провести в Касабланке на стадионе вместимостью 115 тыс. человек, а не на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, как было заявлено.

Инфантино также пытается убедить ряд других федераций опубликовать заявления о поддержке с момента начала кризиса, вызванного его проектом по продаже доли чемпионата мира частным инвесторам.

ЧМ-2030 впервые в истории примут сразу шесть стран. В честь 100-летия турнира матчи открытия пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае, а основная часть турнира – в Испании, Португалии и Марокко.

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