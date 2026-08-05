«Наполи» победил «Осасуну» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Наполи» и «Осасуна» из Памплона. Победу в игре со счётом 2:1 одержали футболисты итальянского клуба.

Счёт в матче открыл Маттео Политано. Нападающий итальянской команды отличился в первом тайме на 27-й минуте. Во втором тайме на 53-й форвард Лоренцо Лукка увеличил преимущество «Наполи». На 66-й минуте нападающий Анте Будимир реализовал пенальти и отыграл один мяч для «Осасуны».

В минувшем сезоне «Наполи» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 76 очков. Летом команду возглавил Массимилиано Аллегри. «Осасуна» набрала 42 очка и заняла 17-е место в испанской Ла Лиге.