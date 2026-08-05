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Наполи — Осасуна, результат матча 5 августа 2026, счет 2:1, товарищеская игра 2026

«Наполи» победил «Осасуну» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Наполи» и «Осасуна» из Памплона. Победу в игре со счётом 2:1 одержали футболисты итальянского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 августа 2026, среда. 19:30 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 1
Осасуна
Памплона, Испания
1:0 Политано – 27'     2:0 Лукка – 53'     2:1 Будимир – 66'    

Счёт в матче открыл Маттео Политано. Нападающий итальянской команды отличился в первом тайме на 27-й минуте. Во втором тайме на 53-й форвард Лоренцо Лукка увеличил преимущество «Наполи». На 66-й минуте нападающий Анте Будимир реализовал пенальти и отыграл один мяч для «Осасуны».

В минувшем сезоне «Наполи» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 76 очков. Летом команду возглавил Массимилиано Аллегри. «Осасуна» набрала 42 очка и заняла 17-е место в испанской Ла Лиге.

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