«Зенит» обыграл «Балтику» благодаря голу Кевина Андраде в матче Кубка России

Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Зенит» и «Балтика». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали сине-бело-голубые.

Счёт открыл защитник хозяев поля Кевин Андраде на второй минуте. Колумбиец не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба. Во втором тайме на 53-й минуте полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков был заменён из-за травмы.

Помимо «Балтики» и «Зенита», в группе C Кубка России также выступают самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).