Винисиус удалил все посты и упоминания «Реала» из соцсетей

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор полностью очистил свои соцсети. Футболист удалил все опубликованные посты и убрал любое упоминание «Королевского клуба» из описания профиля. Данный шаг игрока совпал с напряжёнными переговорами по новому соглашению с мадридцами и активными слухами о его потенциальном переходе в лондонский «Арсенал» в текущее летнее окно.

Ранее появилась информация, что 26-летний бразилец отклонил последнее предложение руководства мадридского клуба о продлении пятилетнего контракта с годовым окладом в размере € 22 млн. Сообщалось, что 5 августа должен состояться последний раунд переговоров между официальными агентами спортсмена и руководством «Реала». По данным некоторых СМИ, «Арсенал» уже согласовал с нападающим условия личного контракта.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В мадридский клуб футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач.