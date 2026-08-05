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Результаты матчей Лиги Европы сезона—2026/2027 по футболу на 5 августа

Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 5 августа
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Сегодня, 5 августа, прошёл матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы на 5 августа (время московское):

«Ференцварош» (Венгрия) – «Гурник» Забже (Польша) — 1:0.

Встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 пройдут с 4 по 13 августа. Действующим победителем Лиги Европы является английская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона бирмингемцы обыграли «Фрайбург» со счётом 3:0 на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция.

В матче за Суперкубок УЕФА «Астон Вилла» сыграет с «ПСЖ».

Календарь матчей Лиги Европы сезона-2026/2027
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2026/2027
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