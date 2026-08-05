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Кубок России по футболу 2026/2027: результаты на 5 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Кубка России — 2026/2027 на 5 августа
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В среду, 5 августа, состоялись четыре матча в рамках 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Кубка России 5 августа:

«Спартак» – «Оренбург» – 5:1;
«Факел» – «Динамо» Москва – 0:1;
«Краснодар» – «Ахмат» – 1:1 (5:4 пен.);
«Зенит» – «Балтика» – 1:0.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
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