«Краснодар» переиграл «Ахмат» в серии пенальти в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России

Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Ахматом». Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля — 5:4.

Счёт в матче открыл полузащитник «быков» Даниил Уткин на 66-й минуте. Защитник «Ахмата» Максим Самородов забил ответный мяч на 90+3-й минуте. В серии пенальти сильнее оказались «быки» — 5:4.

«Ахмат» и «Краснодар» начинают свой путь в Кубке России с группы B, где также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).