«Стыдно перед болельщиками». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — после разгрома от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:5).

«Всё предельно просто. Когда выходишь на поле стадиона «Спартака» из подтрибунного помещения, висят флаги. И там написан лозунг: «Историю пишут смелые». Футбол, в который мы вышли играть в первом тайме, к сожалению, мягко говоря, смелым назвать нельзя. Историю пишут смелые, а не робкие.

Мы могли быть конкурентоспособными даже в таком виде. Но с такими ошибками, которые мы допустили, на что‑то претендовать невозможно. Тут всё объективно. Результат по делу. Да, больно проигрывать с таким счётом. Стыдно перед болельщиками. Нужно извиниться перед ними», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).