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«Стыдно перед болельщиками». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — после разгрома от «Спартака»

«Стыдно перед болельщиками». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — после разгрома от «Спартака»
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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:5).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Всё предельно просто. Когда выходишь на поле стадиона «Спартака» из подтрибунного помещения, висят флаги. И там написан лозунг: «Историю пишут смелые». Футбол, в который мы вышли играть в первом тайме, к сожалению, мягко говоря, смелым назвать нельзя. Историю пишут смелые, а не робкие.

Мы могли быть конкурентоспособными даже в таком виде. Но с такими ошибками, которые мы допустили, на что‑то претендовать невозможно. Тут всё объективно. Результат по делу. Да, больно проигрывать с таким счётом. Стыдно перед болельщиками. Нужно извиниться перед ними», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).

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