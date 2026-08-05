Известна причина улучшения предложения «Фламенго» по Луису Энрике из «Зенита» — Globo

Бразильский «Фламенго» сделал улучшенное предложение «Зениту» по трансферу нападающего Луиса Энрике в связи с отсутствием прогресса в переговорах по покупке у мадридского «Атлетико» форварда Тьяго Альмады, сообщает Globo.

«Фламенго» рассчитывал на трансфер обоих футболистов, но из-за сложившейся ситуации принял решение направить финансовые возможности для покупки Луиса Энрике.

Ранее сообщалось, что южноамериканский клуб предложил за переход форварда € 35 млн.

Бразилец выступает за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.