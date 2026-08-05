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Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд: результаты матчей на 5 августа

Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд: результаты матчей на 5 августа
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Сегодня, 5 августа, состоялись первые матчи в двух парах участников третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, 5 августа:

«Орхус» – «Сабах» – 2:1;
«Фенербахче» – «Штурм» – 2:0.

Ответные матчи между командами пройдут 11 августа. Победители в этих парах примут участие в квалификационном раунде плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). В матче за Суперкубок УЕФА команда Луиса Энрике сыграет с «Астон Виллой».

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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