«Арсенал» проиграл «Бетису» в товарищеском матче в Ирландии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Арсенал» и испанский «Бетис». Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия. Победу со счётом 3:1 одержала испанская команда.

Полузащитник «Бетиса» Родриго Рикельме открыл счёт в матче на девятой минуте. На 26-й минуте преимущество испанской команды удвоил Нельсон Деосса. Через шесть минут отставание в счёте до одного мяча сократил защитник «Арсенала» Пьеро Инкапье. Третий гол в ворота «канониров» отправил полузащитник «Бетиса» Пабло Форнальс на 43-й минуте.

«Арсенал» завершил сезон-2025/2026 в английской Премьер-лиге, став чемпионом турнира. Команда набрала 85 очков в 38 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА прошедшего сезона «канониры» дошли до финала, где уступили «Пари Сен-Жермен» (1:1, 3:4 пен.). В чемпионате Испании «Бетис» занял пятое место, заработав 60 очков в 38 играх. Победителем Ла Лиги в сезоне-2025/2026 стала «Барселона», набравшая 94 очка.