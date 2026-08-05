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Угальде прокомментировал свой дубль в матче «Спартак» — «Оренбург» в Кубке России

Угальде прокомментировал свой дубль в матче «Спартак» — «Оренбург» в Кубке России
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Форвард «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал свой дубль в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые разгромили «Оренбург» (5:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 78'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Ощущения очень приятные! Здорово, когда получается помочь команде победить. Мы продолжаем работать, чтобы выигрывать титулы.

По-моему, я чаще всего играю неплохо. Да, я не забивал, но это часть игры. Конечно, я хочу забивать в каждом матче, но не всегда получается. Но я в хорошей форме. Ну и, конечно, забивать приятно», — сказал Угальде в видео на YouTube-канале «Спартака».

Угальде отличился на 33-й минуте, реализовав пенальти, а на 52-й минуте футболист забил свой второй мяч во встрече.

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