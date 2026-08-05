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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» в Кубке России

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» в Кубке России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Балтикой» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

«Хороший кубковый матч. Много борьбы, единоборств, стандартных положений, смогли забить быстрый гол. В остальном игра была с переменным успехом, с переменным давлением. То одна команда чуть-чуть больше контролировала, создавала давление у ворот соперника, то вторая.

Были ещё хорошие моменты, конечно, забили бы раньше, поспокойнее была бы концовка. В конце грубо ошиблись в обороне, чуть не привезли себе гол. Спасибо Москвичёву, который выручил в этом моменте.

Добились победы — это самое главное. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

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